Honda All New CR-V bakal luncur semester II

New Honda CR-V 2.4 L AT Presitge Special Edition Fender Audio (-)

Badung (ANTARANews) - Honda All New CR-V bakal meluncur pada semester kedua tahun ini untuk menambah gairah pasar mobil di Indonesia."Kira-kira semester II, waktunya belum ditentukan," kata Direktur Pemasaran dan Purnajual PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy di sela-sela test drive Honda New Mobilio, di Badung, Bali, Jumat. Tidak hanya tampilan baru, All New CR-V akan mengusung mesin baru. Namun Jonfis enggan menjelaskan lebih detail.Ketika ditanya mengapa terbilang telat melakukan penyegaran dibanding pesaingnya seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero, ia mengatakan Honda CR-V memiliki pasar tersendiri yang beda dengan kompetitor."Honda CR-V merupakan SUV (Sport Utilities Vehicle) elegan untuk perkotaan, sama seperti tren SUV yang berkembang di dunia," katanya. Ia mencontohkan merek-merek mobil mewah asal Eropa seperti BMW dan Mercedez Benz membuat SUV seperti itu, elegan.CRV merupakan salah satu kendaraan andalan Honda untuk mendulang penjualan di segmen SUV medium. Tahun 2016 penjualan Honda CRV mencapai 7.835 unit. Kendaraan sport yang disukai loyalis Honda itu memberi kontribusi ke-6terbesar dalam penjualan HPM setelah Mobilio, BR-V, New Brio Satya, HR-V, dan Jazz. Tahun lalu HPM membukukan penjualan sebesar 199.364 unit dengan pangsa pasar 19 persen dari total penjualan mobil secara nasional. I

Editor: Ruslan Burhani