Paket Cermat New Mobilio, hemat biaya perawatan hingga Rp2 juta

Dua model berpose di samping mobil New Honda Mobilio RS saat peluncuran New Honda Mobilio di Jakarta, Kamis (12/1/2017). (ANTARA FOTO/Zarqoni Maksum)

Kuta (ANTARANews) - Bagi konsumen kendaraan yang sangat mempertimbangkan biaya perawatan, Honda New Mobilio memiliki paket cermat yang membuat biaya perawatan hemat hingga Rp2 juta."Selama ini ada kesan suku cadang mobil Honda mahal," kata Direktur Pemasaran dan Purnajual PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy di sela-sela test drive Honda New Mobilio di Kuta, Bali, Kamis.Diakuinya dulu memang suku cadang mobil Honda mahal, namun dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan peningkatan produksi lokal komponen mobil di Indonesia, maka harga suku cadang Honda makin murah dan bersaing.Kendati demikian, pihaknya tetap menyediakan paket cermat untuk konsumen yang sangat peduli harga suku cadang pada perawatan mobil mereka setelah membeli."Paket Cermat untuk Honda Mobilio ini makin diminati mereka yang sangat mempertimbangkan perawatan aftersales," kata Jonfis.Menurut dia, sekitar 40 persen konsumen yang membeli Honda Mobilio menggunakan paket cermat. "Sebagian besar konsumen di Jakarta," ujar Jonfis Paket ini menyediakan fitur tambahan biaya perawatan yang dibayar di depan saat pembelian. Paket Cermat New Mobilio 1 misalnya ditawarkan dengan biaya tambahan Rp3,25 juta, dimana konsumen mendapat gratis perawatan berkala untuk tiga tahun / 50.000 km. Sedangkan Paket Cermat 2 untuk perawatan gratis untuk enam tahun atau 100.000 km dengan penambahan biaya harga mulai dari Rp. 8.100.000,-."Paket ini memberikan keuntungan terhadap konsumen karena biaya perawatan yang lebih hemat dengan kualitas servis mobil di bengkel resmi Honda, serta bebas dari kenaikan harga biaya perawatan," kata Asisten Manager Public Relation HPM Yulian Karfili menambahkan.Ia juga mengklaim biaya perawatan New Mobilio - dengan paket cermat yang ditawarkan HPM - menjadi lebih murah dibanding pesaing lainnya di segmen kendaraan serbaguna kecil (LMPV). "Hematnya bisa mencapai Rp2,0 juta dan pun bisa mencicil biaya perawatan, sehingga tidak usah pikir biaya perawatan hingga beberapa tahun ke depan," ujar Arfi, sapaan Yulian Karfili.Adapun biaya perawatan yang ditanggung oleh Paket Cermat antara lain biaya perawatan rutin seperti ganti uli dan penggantian suku cadang fast moving (cepat aus).

Editor: Aditia Maruli