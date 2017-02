Garansindo kini distributor tunggal Volvo Cars Indonesia

Logo merek otomotif asal Swedia, Volvo. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Grup importir mobil, Garansindo Group, kini resmi menjadi distributor tunggal Volvo Cars di Indonesia menyusul tercapainya kesepakatan kedua belah pihak pada Januari 2017, setelah sebelumnya hak distribusi jenama Swedia itu dipegang oleh Indomobil Group.Berdasarkan perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak, maka Garansindo bertanggung jawab penuh atas penjualan dan layanan purnajual produk-produk keluaran pabrikan premium asal Swedia itu di Indonesia, demikian seturut keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu."Kami dengan bangga memperkenalkan mitra baru kami di Indonesia, yaitu Garansindo Group dan kami sangat yakin bahwa kemitraan ini akan memberikan peningkatan pada pelayanan kami bagi pelanggan di Indonesia serta mengembangkan bisnis kami di kawasan ini," kata Wakil Presiden Senior Volvo Car Group dan CEO Volvo Car Wilayah Asia Pasifik, Lars Danielson."Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra kami sebelumnya Indomobil atas dukungan dan komitmen yang telah diberikan dalam mengembangkan bisnis Volvo di Indonesia," ujarnya menambahkan.Guna menindaklanjuti kerja sama tersebut, Garansindo segera membuka fasilitas trilayanan (penjualan, perawatan dan suku cadang) pada tahun ini berbasis standar Volvo Cars Retail Experience (VRE).Selain itu, Volvo juga berencana untuk segera memperkenalkan produk-produk andalan anyar mereka, seperti SUV mewah All New XC90 dan sedan mewah S90."Kami tidak sabar untuk meluncurkan award winning products kami, All New XC90 dan S90 untuk konsumen Indonesia. Kami yakin dengan kombinasi produk-produk terbaru dan pengalaman VRE akan menjadikan Volvo sebagai pilihan utama konsumen," kata Wakil Presiden Wilayah Asia Pasifik Volvo Car Griup, Jari Kohonen.Sementara itu Direksi Garansindo Group, Satya Saptaputra, meyakini Volvo dapat berkontribusi positif terhadap segmen kendaraan premium di Indonesia.Volvo Cars telah mencatat hasil penjualan terbaik dalam tiga tahun berturut-turut pada tahun 2016 dengan mengalami peningkatan 6,2 persen dibandingkan dengan tahun 2015 dengan jumlah total 534.332 unit mobil. Volvo Cars di Asia Tenggara memberikan kontribusi yang krusial atas perkembangan ini, menghasilkan tingkat pertumbuhan sebesar 11 persen dari tahun ke tahun.Rekor penjualan baru yang dibuat pada tahun 2016 merupakan pertanda bahwa Volvo Cars memasuki fase berikutnya dalam transformasi global untuk menjadi perusahaan mobil premium dalam semua segmen. Volvo Cars memiliki target untuk kembali mencetak rekor penjualan di tahun 2017 dengan produk-produk serta layanan terbaru mereka.

