Yamaha targetkan 7.500 unit R15 terjual setiap bulan

Pebalap MotoGP dari tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, memperkenalkan All New R15 di Sirkuit Sentul, Jawa Barat, Senin (23/1/17) (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Sentul, Jawa Barat (ANTARA News) - Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) telah meluncurkan versi baru dari motor sport R15 yang ditargetkan terjual sebanyak 7.500 unit per bulan."Targetnya minimum 7.500 unit per bulan," kata Dyonisius Beti selaku Executive Vice Presiden Director YIMM kepada wartawan di Sentul, Jawa Barat, Senin.Kendati sudah mematok target, namun pihak Yamaha masih melakukan persiapan untuk memproduksi R15 secara massal dan diluncurkan ke pasar pasar Indonesia."Semester satu 2017 masih dalam persiapan," ucap Dyonisius Beti.Dyonisius Beti mengatakan pihaknya masih menunggu persediaan Yamaha R15 model di dealer habis dalam satu sampai dua bulan ke depan untuk memproduksi R15 model baru."Di dealer tentu ada. Kami akan melakukan campaign sales, jadi begitu stok menipis, kita akan munculkan model baru," kata dia.Dyonisius berharap hadirnya All New R15 yang tersedia dalam tiga warna, merah, biru dan hitam akan mendongrak persentasi penjualan R15 sebesar 20 persen dibandingkan model lama."Saya pikir 10 sampai 20 persen daripada penjualan sebelumnya," pungkas Dyonisius.(Baca: Tampilan dan spesifikasi Yamaha All New R15

Editor: B Kunto Wibisono