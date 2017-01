Tampilan dan spesifikasi Yamaha All New R15

Tampilan Yamaha All New R15 di Sirkuit Sentul, Jawa Barat, Senin (23/1/17). (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Panjang, lebar, tinggi 1990x725x1135mm Seat height 815mm Wheelbase 1.325mm Wet Weight 137kg Engine Type Liquid Cooled 4-stroke SOHC Silinder Single, 155cc Bore x Stroke 58x58,7mm Rasio kompresi 11,6:1 Power maksimum 14,2kw/10.000rpm Torsi maksimum 14,7Nm/8.500rpm Starting sistem elektrik Kapasitas tangki BBM 11 liter Sistem bahan bakar Fuel Injection Clutch type Wet type, multi plate Clutch Ukuran ban depan 100/80-17M/C 52P Ukuran ban belakang 140/70-17M/C 66S

Sentul, Jawa Barat (ANTARA News) - Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memperkenalkan motor sport All New R15 yang siap menjadi penantang Honda CBR150R di pasar motor kelas150cc.Menurut rencana, All New R15 akan diproduksi massal dan dipasarkan pada semester 1 tahun 2017. Di sisi lain, pihak Yamaha Indonesia belum menyebutkan kisaran harga untuk motor berkapasitas mesin 155cc ini.Yamaha Indonesia memperkenalkan R15 terbaru dengan sejumlah pembaruan dari edisi pertama R15 yang pertama kali meluncur ke pasar pada pertengahan 2014.Kapasitas mesin motor R15 lebih besar yaitu 155cc sehingga memproduksi tenaga sebesar 14,2kw per 10.000 rpm dan torsi maksimal 14,7 Nm per 8.500rpm. Dari segi performa, Yamaha menyematkan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang diklaim membuat mesin lebih bertenaga namun tetap irit bahan bakar."Melaju lebih cepat karena spesifikasinya sudah menggunakan mesin 155cc VVA," kata Ari Kristianto Product Planning Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) di Sentul, Jawa Barat, Senin.(Baca juga: Vinales jajal Yamaha R15 di Sentul All New R15 juga punya tampilan baru yang terlihat lebih meruncing ke depan dilengkapi lampu-lapu LED di muka dan belakang motor.Ada jugaberupa LCD di bagianmotor guna memberikan bermacam informasi kepada pengendara seperti posisi persneling, lampu-lampu,, danseperti Yamaha seri R25.Selain itu, ada juga fiturmembuat pengoperasian kopling menjadi lebih ringan dan perpindahan persneling lebih halus.All New R15 yang tersedia dalam tiga pilihan warna antara lain merah, biru dan hitam juga memasang ban yang lebih lebar untuk kenyamanan bermanuver.

Editor: Unggul Tri Ratomo