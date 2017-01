AutoPro Indonesia 2017, ajang pamer produk pascapasar

Logo AutoPro Indonesia. (Nine Events)

Jakarta (ANTARA News) - Dalam ajang AutoPro Indonesia 2017, merek-merek komponen pascapasar () lokal berkesempatan memamerkan produk-produk unggulannya untuk dikonsumsi pasar global.Di Indonesia, pameran yang ditujukan untuk pasccapasar dinilai belum terselenggara maksimal sehingga Nine Events dan Tarsus Group UK bekerjasama menyelenggaraan AutoPro Indonesia pada 23 hingga 25 Februari 2017 di Jakarta Convention Centre (JCC)."Di AutoPro, seluruh merek produkdapat memperbesar potensi pasar mereka tak hanya di pasar Tanah Air saja, namun juga hingga ke pasar global," catat Presiden Direktur Nine Events Lia Indriasari melaui keterangan tertulisnya.Ajang perdana AutoPro Indonesia akan menghadirkan lebih dari 100 merek global yang akan dipertemukan dengan 6.000 pembeli potensial.Berbagai merek produk aftermarket ternama di dunia, mulai dari ban, kaca film, sistem audio-video, lampu, pelapis jok, anti karat, perawatan mobil, alat perbengkelan, pelumas hingga produk performance dan tuning, sudah memastikan akan mengikuti gelaran AutoPro Indonesia 2017.Produk itu diantaranya adalah GT Radial, Pioneer, V-Kool, Venom, Cronos Leatherette, Himawan Putra, Accelera, Llumar, Autovision, Protera, Evalube, Wincos, Proxima, Alcantara, Ziebart, Turtle Wax, STP, Armor All, Brembo, AP Racing, Holey, Supertech, ARP, Energy Suspension, CP Carillo, Cometic, Weber, ACL, MSD, Tomei, Garret, Skunk2, Spoon, hingga Edelbrock.Selain para pembeli potensial dari dalam dan luar negeri, pada penyelenggaraan AutoPro Indonesia 2017 juga akan menyasar para pengguna end-user produk aftermarket itu sendiri yang diharapkan akan memperkaya kategori visitor di AutoPro Indonesia.Bagi peserta dari mancanegara ajang AutoPro bisa menjadi salah satu pintu untuk memasuki pasar Asia Tenggara dan Indonesia. Salah satu produk tersebut adalah Bluetooth specialist, Built-in Dab Receiver dan pelopor untuk produk in-car entertainment solution, Dension.Dengan mentargetkan kehadiran merek-merek global dan 6.000 pembeli potensial, AutoPro Indonesia disebut penyelenggara menjadi saat terbaik untuk bertemu dengan berbagai merek produk komponen aftermarket dari seluruh belahan dunia.Saling bertukarnya informasi, kolaborasi teknologi dan pengembangan bisnis dapat diwujudkan dengan berbagai pihak di ajang ini.

Editor: Priyambodo RH