Honda Civic Type-R Prototype tampil perdana di Asia Oceania

Jakarta (ANTARA News) - All New Honda Civic Type-R Prototype tampil perdana di kawasan Asia Oceania pada ajang Tokyo Auto Salon 2017 yang berlangsung 13 hingga 17 Januari di Makuhari Messe, Chiba, Jepang."All New Honda Civic Type R merupakan penggambaran highest level performance engineering daripada Honda Racing DNA itu sendiri. Sejak saat ini, kami akan memulai babak baru dari pengembangan sebuah Race Car for The Road hingga nanti diluncurkan," kata Senior Vice President Honda Motor Europe Philip Ross melalui keterangan tertulis, Jumat.Mobil ini akan diproduksi massal pada pertengahan tahun 2017 di Eropa, yang tampil dengan bodi lebih agresif dengan bahan karbon fiber dan paduan warna merah sporty mulai dari bumper, diffuser hingga rear wing-nya.Desain lampu depannya menggunakan LED Headlight yang diberi kesan smoked berwarna hitam. Untuk alloy wheel-nya menggunakan pilihan 20 inchi dengan aksen paduan warna piano black dan merah. Sementara bannya menggunakan ukuran 245 untuk menghasilkan performa yang tinggi.Dalam pameran otomotif itu, Honda juga menampilkan All New Honda Freed Modulo X, All New Honda Freed Active, All New Honda Freed Mugen Concept, All New Honda Stepwagon Modulo X, Honda S660 Bruno leather Edition dan All New Honda Civic Hatchback.Special display dari Honda Racing di booth Honda menampilkan mobil balap F1 McLaren Honda MP4-31 yang digunakan pada tahun 2016 serta Honda NSX GT yang digunakan di ajang balap Super GT.

