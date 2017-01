Bentley luncurkan mobil tercepatnya

Logo Bentley. (REUTERS)

Jakarta (ANTARA News) - Produsen mobil ultra mewah Bentley meluncurkan kendaraannya yang "paling cepat dan kuat", yaitu Bentley Continental Supersports generasi ketiga.Dengan mesin 6-liter, 12-silinder dan turbocharged ganda, kendaraan empat penumpang itu mampu menuntaskan kecepatan 0 hingga 100 km per jam dalam 3,4 detik sebelum mencapai kecepatan maksimalkan 336 km per jam."Hanya Bentley yang bisa menciptakan sebuah mobil yang menggabungkan kinerja dan kemewahan tak tertandingi melalui cara ini," kata CEO Bentley Wolfgang Durheimer seperti dilansir laman USA Today, Jumat.Kendaraan ini akan membuat debut resminya pada Senin dalam acara yang berkaitan dengan North American International Auto Show di Detroit, setelah menyingkap gambar dan rincian mobil ini pada Kamis (5/1).Bentley Continental Supersports generasi ketiga ini mampu menyemburkan 700 tenaga kuda, dengan ukuran velak 21 inci, pengendalian dan suspensi berteknologi tinggi, torsi 750 pound-feet dan knalpot titanium opsional.Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai harganya, namun para pembeli setidaknya harus menyediakan 200.000 dolar AS untuk membawa pulang Bentley Continental Supersports ini.

Editor: Ade Marboen