Jepang bela Toyota

Logo Toyota. (REUTERS/Jacky Naegelen)

Tokyo (ANTARA News) - Pemerintah Jepang membela Toyota Motor Corp sebagai "warga korporasi penting" di Amerika Serikat, setelah presiden terpilih Donald Trump mengasingkan dan mengancam mengenakan bea impor tinggi untuk mobil-mobil yang diproduksi perusahaan itu di Meksiko.Trump berulang kali mengkritik perusahaan-perusahaan Amerika Serikat karena menggunakan pabrik-pabrik berbiaya lebih rendah di luar negeri.Namun "serangan" yang dilancarkan Trump kepada Toyota merupakan yang pertama terhadap produsen mobil asing."Toyota Motor bilang akan membangun pabrik baru di Baja, Meksiko, untuk memproduksi mobil Corolla untuk AS.! Bangun pabrik di AS atau bayar pajak perbatasan besar," kata Trump dalam cuitan di Twitter.Saham Toyota sempat turun lebih dari tiga persen sebelum pulih kembali, dan Honda serta Nissan Motor turun sekitar dua persen, bahkan saat pemerintah dan analis tidak melihat dampak serangan Trump tersebut.Ketua sekretaris kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan kepada para pewarta pada Jumat bahwa Toyota merupakan "warga korporasi penting", sementara Menteri Perdagangan Hiroshige Seko menekankan sumbangan perusahaan-perusahaan Jepang untuk ketenagakerjaan Amerika Serikat."Kami pikir dampaknya terhadap kinerja bisnis terbatas," kata analis senior JP Morgan Akira Kishimoto dalam sebuah catatan.Peran Toyota di Meksiko terbatas, kata Kishimoto, menambahkan bahwa bahkan kasus "tarif ekstrem" 20 persen dampaknya pada keuntungan operasi sekitar enam persen. Trump mengancam akan mengenakan tarif impor mobil dari Meksiko sampai 35 persen.Toyota hanya satu dari banyak perusahaan yang beroperasi di Meksiko. Perusahaan itu punya pabrik perakitan di Baja California, tempat mereka memproduksi truk pikap Tacoma dan tempat perusahaan bisa meningkatkan produksi.Cuitan Trump, bagaimanapun, membingungkan pabrik Toyota di Baja dengan rencana investasi satu miliar dolar AS di Guanajuato, tempat konstruksi berlangsung pada November, beberapa hari setelah pemilihan umum Amerika Serikat.Pabrik di Guanajuato akan memproduksi Corolla dan memiliki kapasitas tahunan 200.000 ketika mulai beroperasi pada 2019, menggantikan produksi mobil kecil dari Kanada.Baja memproduksi sekitar 100.000 truk pikap dan dasar truk setiap tahun. Toyota pada September menyatakan akan meningkatkan produksi truk pikap lebih dari 60.000 unit per tahun.Produsen dan pemasok mobil Jepang lainnya, termasuk Nissan, yang sudah ada di Meksiko selama puluhan tahun setelah memilihnya sebagai lokasi pabrik perakitan pertama di luar Asia. Nissan punya dua fasilitas di sana, memroduksi 830.000 unit dalam tahun lalu sampai Maret 2016.Honda mengoperasikan dua pabrik perakitan dan mesin dengan kapasitas tahunan 263.000 kendaraan, dan sebuah pabrik transmisi dengan kapasitas 350.000 per tahun menurut warta kantor berita Reuters.

Editor: Maryati