Trump ancam Toyota

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump.(REUTERS/Jim Young)

Washington (ANTARA News) - Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan pajak impor besar terhadap Toyota jika perusahaan mobil asal Jepang itu menjalankan rencana membangun pabrik di Meksiko untuk memproduksi mobil yang diekspor ke Amerika Serikat.



"Toyota Motor bilang akan membangun pabrik baru di Baja, Meksiko, untuk memproduksi mobil Corolla untuk AS. NO WAY! Bangun pabrik di AS atau bayar pajak perbatasan besar," kata Trump dalam cuitan di Twitter, serangan terakhirnya ke produsen automotif yang memilih berinvestasi di luar ketimbang di Amerika Serikat.



Toyota pada November tahun lalu melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik mereka di Guanajuato, Meksiko tengah, yang dilaporkan membutuhkan investasi satu miliar dolar AS (setara Rp13,3 triliun).



Ford pekan ini juga membatalkan pembangunan pabrik senilai 1,6 miliar dolar AS (setara Rp21,3 triliun) di Meksiko setelah diancam Trump menurut warta kantor berita AFP.