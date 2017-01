Tesla mulai produksi massal baterai mobil listrik

Logo Tesla yang tersemat di model S. (REUTERS/LUCAS JACKSON)

New York (ANTARA News) - Tesla Motors mengumumkan telah memulai produksi secara massal baterai hemat energi yang akan menjadi bagian utama dari unit mobil listrik."Hari ini di Gigafactory, Tesla dan Panasonic memulai produksi massal dari sel baterai lithium-ion, yang akan digunakan dalam produk penyimpanan energi Tesla dan Model 3," demikian pernyataan Tesla dalam situs resminya, Kamis.Produksi baterai secara massal adalah langkah penting mewujudkan ambisi Tesla terhadap kendaraan Model 3, yang dijual seharga 35.000 dolar AS di Amerika Serikat, jauh di bawah harga kendaraan listrik model awal S dan X.Sejauh ini, Tesla telah menerima hampir 400.000 pemesanan untuk Model 3."Gigafactory" yang terletak di negara bagian barat Nevada itu juga bekerja pada teknologi penyimpanan energi perumahan yang dapat digunakan untuk rumah listrik dengan energi matahari.Tesla mengatakan akan meningkatkan produksi baterai mobil dan produk perumahan. Mereka berharap kapasitas di pabrik Nevada cukup untuk produksi hingga 2018.Tesla dan Panasonic memprediksi Gigafactory akan memiliki 6.500 karyawan pada puncak produksi dan secara tidak langsung mendukung 20.000 sampai 30.000 pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya.Saham Tesla pun naik 4,2 persen menjadi 226,17 dolar AS dalam mid-day trading hari Rabu (4/1) kemarin.Pada hari Selasa (3/1), Tesla melaporkan produksi mobil listrik tahun lalu melonjak 64 persen dibandingkan 2015, meskipun meleset dari target pengiriman untuk tiga bulan terakhir 2016, demikian AFP.

