Honda segarkan tampilan New Vario eSP

New Honda Vario eSP (AHM)

Jakarta (ANTARA News) - Menyongsong 2017, PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan tampilan terbaru New Honda Vario eSP melalui penyegaran grafis dan kombinasi baru."Kami menghadirkan penyegaran motor skutikterbaik di kelasnya yang menjadidi Indonesia, New Honda Vario eSP," kata Direktur Pemasaran AHM Margono Tanuwijaya melalui keterangan tertulis, Rabu.AHM menyematkan grafis baru pada seluruh stripe tipe CBS dan CBS-ISS. Pilihan warna terbaru hadir melalui kombinasi warna antara front fender dan body, yaitu aplikasi warna hitam untuk warna Grande White, warna putih dikombinasikan ke pilihan Estilo Black dan warna abu-abu sebagai kombinasi dalam pilihan Glam Red.Dari segi dapur pacu, New Honda Vario eSP hadir responsif dengan akselerasi mencapai 12,7 detik untuk mencapai jarak 200m, serta bertenaga dengan top speed mencapai 92 km/jam.Motor ini diklaim paling irit di kelasnya dengan konsumsi BBM hingga mencapai 59 km/liter. Hasil ini didapat dengan pengaktifan fitur ISS pada tes yang dilakukan perusahaan berdasarkan standar EURO 3 dengan metode pengujian ECE R40 (EURO 2 = 62 km/liter).New Honda Vario eSP dipasarkan dengan dengan harga Rp 16.150.000,- untuk tipe CBS dan Rp 16.950.000,- untuk tipe CBS-ISS (on the road Jakarta) untuk pilihan warna elegan yaitu Estilo Black, Glam Red dan Grande White.Sementara itu untuk warna Advance Matte Gray, dipasarkan dengan harga Rp 16.250.000,- untuk tipe CBS dan Rp 17.050.000,- untuk tipe CBS-ISS (on the road Jakarta). AHM menargetkan penjualan New Honda Vario eSP sebanyak 15.000 unit/bulan.Model ini telah menjadi pilihan lebih dari 9,1 juta konsumen (ytd Okt 2016: 9.063.137 unit) di Tanah Air.

