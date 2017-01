Honda kembali pecahkan rekor penjualan tertingginya pada 2016

Deretan Honda Mobilio (ANTARA FOTO/Arif/HO) ()

Honda Freed membukukan penjualan sebesar 617 unit sepanjang tahun 2016. All New Honda Odyssey membukukan penjualan tahunan sebesar 239 unit dengan penjualan di bulan Desember 2016 sebesar 10 unit. New Honda CR-Z membukukan penjualan tahunan sebesar 135 unit.

Jakarta (ANTARA News) - Pada akhir tahun 2016, PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali memecahkan rekor penjualan tahunan tertinggi dalam sejarahnya di Indonesia, setelah mencatat penjualan sebesar 199.364 unit mobil sepanjang tahun 2016.Penjualan Honda pada tahun 2016 meningkat sebesar 25,18% dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 159.253 unit. Pada bulan Desember 2016 Honda telah membukukan penjualan bulanan sebesar 13.926 unit."Penjualan Honda berhasil melampaui target penjualan di tahun 2016 lalu. Dengan demikian, tahun ini merupakan tahun kelima secara berturut-turut sejak 2011 Honda berhasil memecahkan rekor penjualannya di Indonesia," kata Marketing & Aftersales Service Director HPM Jonfis Fandy, melalu keterangan tertulis, Selasa.Kontributor terbesar dalam peningkatan penjualan Honda di Indonesia tahun 2016 datang dari beberapa model unggulan Honda, seperti New Honda Mobilio, Honda BR-V, New Honda Brio Satya, Honda HR-V 1.5L dan All New Honda Jazz.Di urutan pertama, New Honda Mobilio mencatat penjualan total sebesar 39.482 unit sepanjang tahun 2016 dan berhasil meraih penjualan bulanan pada Desember 2016 sebesar 2.016 unit.Kontributor terbesar kedua dalam penjualan Honda di tahun 2016 datang dari Crossover SUV Honda, yaitu Honda BR-V yang telah membukukan penjualan total tahunan sebesar 38.666 unit dengan penjualan pada bulan Desember 2016 sebesar 2.856 unit.Kontributor terbesar selanjutnya adalah New Honda Brio Satya yang telah membukukan penjualan total tahunan sebesar 36.470 unit dengan penjualan bulan Desember 2016 sebesar 3.443 unit.Selanjutnya, Honda HR-V juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada penjualan tahunan Honda, yaitu sebesar 36.281 unit dengan penjualan pada bulan Desember 2016 sebesar 3.070 unit.All New Honda Jazz berhasil membukukan penjualan total tahunan sebesar 18.110 unit dengan penjualan bulanan sebesar 773 unit di bulan Desember 2016.Varian lain dari Honda Brio, yaitu New Honda Brio RS membukukan penjualan sebesar 10.026 unit selama tahun 2016 dengan penjualan bulan Desember 2016 sebesar 821 unit.Honda HR-V 1.8L terjual sebanyak 8.050 unit sepanjang tahun 2016 dengan penjualan bulanan sebesar 409 unit pada bulan Desember 2016.Sementara itu, New Honda CR-V telah membukukan penjualan tahunan sebesar 7.853 unit dengan penjualan pada bulan Desember 2016 sebesar 263 unit.Dari segmen sedan, All New Honda Civic mencatat penjualan total sebesar 1.681 unit sepanjang tahun 2016, serta mencatat penjualan sebesar 180 unit pada bulan Desember 2016.All New Honda City berhasil membukukan penjualan tahunan sebesar 1.213 unit dengan penjualan di bulan Desember 2016 sebesar 49 unit. New Honda Accord membukukan penjualan tahunan sebesar 541 unit dengan penjualan selama bulan Desember 2016 sebesar 36 unit.

Editor: Tasrief Tarmizi