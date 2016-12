Volkswagen capai kesepakatan dengan 80.000 pemilik mobil di AS

Pabrik Volkswagen di Jerman (Reuters)

Washington (ANTARA News) - Seorang hakim federal mengatakan bahwa Volkswagen telah mencapai sebuah kesepakatan untuk menyediakan "kompensasi substansial" untuk sekitar 80.000 pemilik kendaraan diesel 3.0-liter, dalam upaya menyelesaikan dampak skandal emisi produsen otomotif Jerman itu.Hakim Distrik AS Charles Breyer tidak mengungkapkan besaran kompensasi untuk pemilik, yang tidak termasuk dalam penyelesaian 1 miliar dolar yang mengumumkan awal pekan ini antara VW dan regulator AS, menurut Reuters dalam laporannya, Jumat.Setengah dari kompensasi akan dibayarkan pada saat Breyer memberikan persetujuan akhir dari penyelesaian. Beberapa perbaikan untuk mesin 3.0 liter mungkin tidak disetujui hingga 2018, kata Breyer.Awal pekan ini, Volkswagen mencapai kesepakatan 1 miliar dolar dengan regulator AS, menawarkan untuk membeli kembali sekitar 20.000 kendaraan, memperbaiki sisanya 60.000 dan membayar 225 juta dolar menjadi dana perwalian lingkungan untuk mengimbangi kelebihan emisi kendaraannya dari yang seharusnya.Penyelesaikan mencakup kendaraan mewah VW, Audi dan Porsche bermesin 3.0-liter. Dengan kesepakatan tersebut, Volkswagen akan menghabiskan17,5 juta dolar di Amerika Serikat untuk menyelesaikan klaim dari pemilik serta regulator negara bagian dan federal.Juru bicara Volkswagen Jeannine Ginivan mengatakan produsen mobil itu senang dengan kesepakatan penyelesaian terbaru itu, namun mengatakan rincian tetap dirahasiakan untuk saat ini.Breyer mengatakan kesepakatan akhir harus diajukan ke pengadilan pada 31 Januari, dan ia mengharapkan bisa diadakan sidang pada 14 Februari untuk menyetujui kesepakatan, demikian Reuters melaporkan.

